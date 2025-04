Precipita nella tromba delle scale: grave bambino di 9 anni

Precipita nella tromba dalle scale: bambino di 9 anni in gravi condizioni.

Bambino precipita nella tromba delle scale

È successo nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile, in un condominio di via Pisacane a Legnano. L'allarme è scattato alle 10.45, quando una donna, che aveva in braccio il fratellino più piccolo, ha aperto la porta di casa che dà sul pianerottolo del secondo piano: il bambino è uscito dall'appartamento e si è sporto dalla balaustra, tanto da perdere l'equilibrio. Il piccolo è precipitato per oltre sei metri.

Ora è ricoverato all'ospedale di Bergamo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri. Il bambino è stato portato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, dov'è stato stabilizzato. Dopodiché è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.