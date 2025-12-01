Precipita dal secondo piano e finisce sul tettuccio di un’auto: 26enne miracolato a Rescaldina.

Tragedia sfiorata nella notte di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, a Rescaldina. Erano le 2 quando i residenti sono stati svegliati dalle sirene dei soccorritori e dei Carabinieri. Il motivo? In via Monsignor Sormani vi era un ragazzo precipitato dal secondo piano. Una volta arrivati sul posto, ecco la scena: sul tettuccio di un’auto parcheggiata lungo la via, vi era un 26enne. Lui, poco prima, ed essere caduto di sotto dopo essersi seduto pericolosamente sulla finestra, al secondo piano di una palazzina.

I soccorsi

Per sua fortuna, il tettuccio della vettura ha attutito il colpo, che sarebbe altrimenti stato ben più drammatico per il giovane. Il 26enne, che era cosciente, ha riportato solamente un lieve trauma cranico e alcune contusioni. Sul posto l’automedica, l’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e i Carabinieri.