Precipita dal quarto piano, muore 56enne

TRAGEDIA IN VIA SAN CLEMENTE

E' accaduto ieri sera; sul posto l'ambulanza della Croce rossa, automedica, Carabinieri e Vigili del fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Precipita dal quarto piano, morto 56enne: il dramma a Cerro Maggiore.

Precipita dal quarto piano

E' precipitato dal quarto piano. Tragedia la sera di ieri, lunedì 14 luglio 2025, a Cerro Maggiore. Erano circa le 23 quando un uomo, 56 anni, è caduto dalla finestra della sua appartamento, in una palazzina di via San Clemente.

Inutili i soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica dell'ospedale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per aprire la porta (che era chiusa dall'interno). Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.