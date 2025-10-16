Il cavaliere del lavoro che per 76 anni ha accolto clienti, amici e generazioni intere dietro il suo bancone, con un sorriso sincero e una parola gentile per tutti

Lutto a Legnano per la scomparsa di Vittorio Prandoni, cavaliere del lavoro, che fra pochi giorni avrebbe annunciato la chiusura della sua storica ferramenta.

Prandoni muore a pochi giorni dall’annuncio della chiusura del suo storico negozio

Sembra una coincidenza, ma forse è solo quel legame indissolubile che nessuno può spiegare.

A pochi giorni dall’annuncio della chiusura, il Prandun ci ha lasciati. Vittorio è stato molto più della sua ferramenta. È stato marito, padre, nonno, bisnonno, amico, appassionato d’arte, fiero coscritto del ’33 e milanista sfegatato.

Il cavaliere del lavoro che per 76 anni ha accolto clienti, amici e generazioni intere dietro il suo bancone, con un sorriso sincero e una parola gentile per tutti. A breve avrebbe annunciato la chiusura della sua storica attività che avrebbe chiuso ufficialmente i battenti il prossimo 31 dicembre.

“Oggi lo salutiamo con gratitudine e affetto, certi che continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo – fanno sapere i suoi famigliari – I funerali si terranno sabato 18 ottobre alle ore 9.00, presso la Parrocchia SS. Martiri di Legnano. Grazie Vittorio per tutto quello che hai dato, con il cuore”.

Il cordoglio dell’Amministrazione

Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Vittorio Prandoni, storico ferramenta del quartiere Oltrestazione. Dichiara il sindaco Lorenzo Radice: