il sindaco Linda Colombo ha scritto a Enel per richiedere il suo intervento. Il primo cittadino ha chiesto innanzitutto “la verifica di tutti i pozzetti presenti sul territorio a seguito della morte per f Pozzetti, blackout e fili scoperti:ha scritto a Enel per richiedere il suo intervento. Il primo cittadino ha chiesto innanzitutto “la verifica di tutti i pozzetti presenti sul territorio a seguito della morte per f olgorazione di un cane alla fine di dicembre , episodio che si è ripetuto con modalità analoghe in altri Comuni della zona e che, dai rilievi effettuati, sarebbe da imputare a una dispersione di energia elettrica”.

Pozzetti, blackout e fili scoperti: il sindaco scrive a Enel

Colombo ha chiesto chiarimenti anche sui blackout a Bareggio: “Negli ultimi mesi, per diverse ore della giornata, alcune zone del nostro Comune sono state interessate da interruzioni di energia elettrica creando numerosi disagi tra la popolazione – ha scritto il sindaco – Chiediamo di conoscere se sono state poste in essere tutte le azioni per risolvere in via definitiva la problematica segnalata”.

La segnalazione

Infine, segnalata anche “la pericolosa presenza di numerosi pali per l’illuminazione con scatole per l’ispezione aperta, contenenti dei fili che conducono la corrente al corpo luce. Queste scatole sono ad altezza uomo. Chiediamo pertanto da parte vostra un intervento di controllo al fine di prevenire possibili situazioni di rischio”.