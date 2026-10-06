Porto di armi da taglio e commercio di monili contraffatti: denunciati

Importante operazione di Polizia Locale e Carabinieri che ha permesso di denunciare tre persone

La Polizia Locale di Rho, nell’ambito di una operazione effettuata in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Rho, ha denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un ventenne di nazionalità egiziana che vive in città: l’accusa, secondo il nuovo Decreto Sicurezza, è di porto illegale di armi da taglio.

Il giovane vanta diversi precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti

Il giovane vanta diversi precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, ubriachezza molesta con conseguente ordine di allontanamento emesso dal Questore di Milano, e furto aggravato. Con sé aveva un coltello e una somma in contanti pari a 500 euro, provento dell’attività di spaccio.

Tre persone di nazionalità rumena denunciate per ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti

Sono state denunciate, sempre in stato di libertà, in concorso di reato, tre persone di nazionalità rumena, in Italia senza fissa dimora. Per loro l’accusa è di ricettazione, introduzione, detenzione e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti su territorio nazionale: i tre sono stati sorpresi in possesso di un telefono cellulare marca IPhone 17 Pro Max, numerosi monili in oro presumibilmente falsi ma con impressa all’interno la dicitura “18 K”, evidentemente destinati alla vendita fraudolenta, e un somma di denaro pari a 2.000 euro. A loro carico numerosi precedenti di polizia specifici commessi su tutto il territorio nazionale.

Fermati anche due uomini di Napoli per reati contro la persona e il patrimonio

Sono stati fermati anche due uomini, provenienti da Napoli, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio: per loro è stata richiesta l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Rho. I servizi effettuati in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Rho, si inquadrano nell’ambito della prevenzione e repressione alle truffe che vedono impegnati in città tutte le componenti di sicurezza locali e nazionali.