Portata in Costa Rica dalla mamma, riabbraccia il padre dopo 4 anni grazie ai carabinieri di Rho

“Questo è il mio miracolo di Natale, il più bel regalo”. Sono state queste le prime parole pronunciate da Stefano un papà residente in Provincia di Varese dopo che ha potuto finalmente riabbracciare la figlia oggi 13enne dopo quasi 4 anni.

Mamma e piccola avevano lasciato l’Italia a marzo del 2022, dopo mesi erano state rintracciate in Costa Rica

La piccola, a marzo 2022, fu portata dalla madre in Costa Rica. La donna che per diversi anni aveva abitato con la piccola a Rho prima della fuga si era trasferita a Olgiate Molgora un paese in provincia di Lecco. Era scappata, trascinandosi via la figlia, alla vigilia di una udienza in tribunale davanti al giudice per i minorenni, durante la quale probabilmente le sarebbe stato tolto anche l’affido della figlia più piccola, come già successo per gli altri due figli più grandi, che adesso hanno 17 e 15 anni e vivono con il papà. Inizialmente non si sapeva nemmeno dove fossero finite, poi sono state rintracciare in Costa Rica.

I giudici del Costa Rica hanno riconosciuto alla madre lo status di rifugiata politico

Nonostante i tentativi di papà Stefano di riuscire a riportarla in Italia, i giudici del Costa Rica hanno riconosciuto alla madre lo status di rifugiata politico, vanificando ogni tentativo di estradizione in Italia

Il ritorno in Italia per incassare un’eredità

Nei giorni scorsi la svolta: la mamma è tornata in Italia per incassare un’eredità e si è stabilità a Rho, ha contattato di due figli più grandi. I carabinieri della Compagnia di Rho, avvisati della circostanza, sono così riusciti a rintracciare sia la mamma sia la figlia, ora affidata al papà. Sembra che la donna non avesse intenzione di trattenersi a lungo in Italia, nonostante abbia scritto la figlia a scuola e ad una squadra di pallavolo.