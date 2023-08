Ponte di Ferragosto: intensificati i controlli sui treni regionali

Intensificati durante il ponte di Ferragosto i controlli sui treni che transitano in Lombardia per prevenire furti e problemi di sicurezza.

Ponte di Ferragosto: intensificati i controlli

Durante il ponte di Ferragosto, il Compartimento Polfer per la Lombardia ha intensificato la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e a bordo treno per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire fenomeni delittuosi e di degrado in ambito ferroviario.

Visto l’importante flusso di viaggiatori nel corso delle scorse giornate, la Polizia di Stato ha organizzato servizi straordinari di controllo nelle principali stazioni ferroviarie lombarde nei quali, gli agenti della Polizia Ferroviaria, hanno arrestato 3 persone ricercate dall’Autorità Giudiziaria ed indagato in stato di libertà 39 individui.

Servizi di controllo straordinari

Inoltre, l’attività ha riguardato: 358 scali ferroviari, 117 servizi scorta treni viaggiatori, 270 treni scortati, 47 linee ferroviarie, 12 servizi antiborseggio e sono stati sequestrati 2,75 grammi di eroina e 3,61 grammi di hashish. Inoltre, sono stati rintracciati 6 minori, identificate 11.872 persone ed elevate 7 contravvenzioni in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto dpr753/80.