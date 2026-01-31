Polizia Locale, i dati delle attività del 2025

Tempo di bilancio sulle attività di Polizia Locale e più in generale di sicurezza messe in campo nel corso del 2025 nel comune di Sedriano. «All’inizio dell’anno, insieme all’assessore alla Sicurezza Enrico Rigo e al comandante della Polizia Locale, esaminiamo i dati dell’attività svolta dalla Polizia Locale nel corso dell’anno precedente, per assegnare al corpo gli obiettivi per il nuovo anno» spiega il sindaco Marco Re.

Passaggi pedonali e monopattini

Il primo cittadino mette in evidenza in modo particolare «due dati che balzano all’occhio. Il primo è che a seguito dell’installazione dell’illuminazione specifica dei passaggi pedonali i sinistri sugli stessi si sono ridotti del 33%, passando dai 36 dell’anno precedente a 24 – fa sapere – L’altro è che sono state 28 le sanzioni irrogate a conducenti di monopattino senza casco. I monopattini sono tra i mezzi più attenzionati per la sicurezza della circolazione».

Attenzione ai disabili, guida col cellulare o in assenza di assicurazione

Ci sono poi «altri dati interessanti – prosegue Re – I cittadini devono migliorare la propria attenzione per i disabili: nel 2025 sono state comminate 44 contravvenzioni per sosta vietata sui parcheggi dei disabili, nonostante la pesante sanzione di 330 euro. Rilevate anche 24 sanzioni per guida con utilizzo del cellulare, che è una delle maggiori cause di incidenti e anche in questo caso la sanzione è pesante: 250 euro. Sono stati 21 i veicoli individuati senza assicurazione. Anche questa situazione è rilevante perché in caso di sinistro le persone coinvolte rischiano di non ottenere indennizzi. Le pattuglie svolte nel 2025, incluse quelle serali, sono state 635 e 141 i posti di controllo veicolari, mentre i servizi svolti per la viabilità delle scuole sono stati 1.032».

Nel corso del 2025 inoltre «la Polizia Locale ha svolto anche attività di carattere educativo nelle scuole, in tema di educazione viabilistica e alla legalità, e altre in collaborazione con la Protezione Civile Sedriano», conclude il sindaco.