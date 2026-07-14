Polizia Locale: agenti in e-bike per aree verdi e pedonali

Quattro operatori sono già in servizio con biciclette elettriche attrezzate per i controlli nelle Ztl e nei parchi, con particolare attenzione all'uso improprio di monopattini e biciclette.

La Polizia Locale di Legnano si rafforza con l’istituzione del nuovo nucleo “bicimontato”, composto da quattro agenti che opereranno con biciclette elettriche per intensificare il controllo del territorio, in particolare nei parchi, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato.

Più controlli nelle aree verdi e sulle nuove forme di mobilità

Così l’assessore al Welfare, Abitare e Sicurezza Mario Brambilla commenta la nascita del nuovo nucleo, già operativo dall’inizio del mese:

«Un altro tassello nella dotazione di mezzi della nostra Polizia Locale e un passo ulteriore nella direzione di un controllo sempre più puntuale ed efficace del territorio, che considera, quindi, la necessità di vigilare sulla condotta di forme di mobilità come i monopattini e le biciclette, ma anche di presidiare meglio le tante zone verdi che può vantare la nostra città».

Le quattro biciclette elettriche sono completamente allestite per i servizi d’istituto: sono infatti dotate di sirena e lampeggianti e contraddistinte dai colori della Polizia Locale. Il nuovo servizio garantirà almeno un turno di pattugliamento al giorno.

Particolare attenzione a monopattini e biciclette

Gli agenti del nucleo saranno impiegati soprattutto nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato, nei parchi e nei giardini cittadini. Grazie all’agilità delle biciclette elettriche, il personale potrà muoversi più rapidamente nel contesto urbano, intervenire con tempestività e intensificare il contrasto alle condotte illecite, con particolare attenzione all’utilizzo improprio delle aree verdi e alla circolazione non conforme di monopattini e biciclette.

«Un ulteriore canale di contatto con i cittadini»

Brambilla conclude:

«La sicurezza urbana è il risultato della combinazione di tanti fattori e del buon utilizzo di risorse, umane come tecnologiche. Istituendo questo nucleo ampliamo e miglioriamo le possibilità di controllo del territorio da parte della nostra Polizia Locale in alcune parti specifiche di Legnano e, attraverso gli agenti, apriamo un ulteriore canale di contatto con la cittadinanza».