Polizia Locale, 66 multe al giorno nell’ultima settimana

Da inizio anno ci sono state già 21 omissioni di soccorso. In 11 casi il Comando di corso Magenta è riuscito a identificare l'autore.

Ben 465 infrazioni al Codice della strada. Sono quelle riscontrate dalla Polizia Locale di Legnano nell’ultima settimana.

Dalla Polizia Locale quasi tre multe all’ora dal 16 al 22 marzo

Dal 16 al 22 marzo, infatti, i controlli effettuati dal nucleo operativo di Polizia stradale e urbana del Comando di corso Magenta lungo le arterie principali cittadine e finalizzati a garantire la sicurezza stradale sono sfociati in una media di quasi tre multe all’ora. Nel dettaglio si è provveduto al sequestro di sei veicoli per circolazione senza assicurazione; per altri cinque è scattata la sospensione dalla circolazione per non essere stati sottoposti a revisione, due sono state le sospensioni brevi della patente per guida senza cintura di sicurezza o per utilizzo del cellulare (la sospensione breve è stata introdotta dal nuovo Codice della strada per chi commette infrazioni specifiche e consiste nel ritiro immediato della patente per sette o 15 giorni).

Sanzioni anche per chi va in monopattino senza casco e per i ciclisti

Ma ce n’è anche per gli altri mezzi in circolazione in città: dieci sono state le infrazioni commesse dai conduttori dei monopattini per guida senza casco e quattro per i ciclisti, che non hanno osservato le norme di comportamento. Un’attenzione particolare è stata posta alle soste dei veicoli che possono creare situazioni rischiose in alcuni punti della viabilità cittadina segnalati al Comando della Polizia Locale dalla cittadinanza.

“La strada è il luogo di tutti e tutti devono osservare le regole”

Il sindaco Lorenzo Radice commenta:

“Quelli registrati dall’attività della Polizia Locale, che ringrazio per il lavoro preziosissimo che svolge, sono numeri importanti, che provano non solo l’attenzione posta alla mobilità sulle nostre strade, ma anche la necessità di questi controlli: se, infatti, la strada è un luogo di tutti, le regole di convivenza e correttezza devono essere osservate da ogni tipo di fruitore, dalle auto ai monopattini alle biciclette, perché il bene fondamentale della sicurezza si costruisce con la collaborazione da parte di tutti”.

Da inizio anno ci sono state già 21 omissioni di soccorso

Quanto ai numeri dell’attività dispiegata dal nucleo operativo di Polizia stradale e urbana dall’inizio dell’anno sono da segnalare i 38 veicoli sequestrati per circolazione senza assicurazione, i quattro veicoli confiscati e circolanti nonostante il sequestro amministrativo, le 12 patenti ritirate per la sospensione breve, le 18 sospensioni di patente, le due patenti revocate, gli 11 veicoli in stato di fermo amministrativo, gli 80 veicoli sospesi dalla circolazione per mancata revisione, le sei guide in stato di ebbrezza (di cui tre di natura penale per superamento del tasso di 0.8 g/l), una guida in stato da alterazione da droghe, le 21 omissioni di soccorso dopo un incidente stradale. In 11 casi di queste, grazie a un’approfondita attività di indagine da parte della stessa Polizia Locale, è stato identificato l’autore; per gli altri casi sono in corso accertamenti.