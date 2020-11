Polizia Locale: 65 multe anti Covid

Magenta, controlli Covid: 65 è il numero dei verbali della Polizia Locale. Lo afferma il vicesindaco Simone Gelli.

65 multe della Polizia Locale

“La Polizia Locale, così come avevo indicato, è impegnata, oltre che nel normale controllo del territorio, a verificare il corretto utilizzo delle misure di protezione anti Covid nella nostra città. Tengo a precisare che non gioiamo nel sanzionare i cittadini, in questo periodo di estrema difficoltà per ognuno di noi, tuttavia vi sono situazioni che non possono passare inosservate. La salute di tutti noi va preservata attraverso gli elementari comportamenti che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia”

L’appello di Gelli

L’appello è ad utilizzare la mascherina in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale. “Invito al rispetto delle norme nei locali pubblici al fine di preservare anche la categoria dei commercianti da multe e chiusure. La Polizia Locale continuerà con controlli mirati su tutto il territorio, atteniamoci dunque alle disposizioni che tutti conosciamo nel rispetto di ognuno di noi”, è il messaggio del vicesindaco ad ogni cittadino della nostra città.

