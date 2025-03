Polizia Locale, 165 interventi solo a febbraio: e adesso arriva il drone

Proseguono le attività della Polizia Locale di Magenta, dall’inizio di quest’anno impegnata in attività di monitoraggio delle zone sensibili del Comune.

Polizia Locale, 165 interventi solo a febbraio

A fornire un primo aggiornamento di quanto svolto finora dagli agenti cittadini è stato l’assessore con delega alla Sicurezza Enzo Tenti, il quale ha spiegato che in base ai servizi erogati dalla Locale vengono misurati i vari interventi:

«Ad esempio nel mese di febbraio sono stati fatti circa 2.800 chilometri di monitoraggio della città con 111 ore di servizio a piedi».

Durante i pattugliamenti in questione sono stati 165 gli interventi richiesti dai cittadini, 140 i veicoli controllati, 76 le persone identificate e 135 le sanzioni amministrative inflitte. Le zone della città in cui sono stati effettuati questi pattugliamenti comprendono il centro, la zona dell’ospedale Fornaroli, piazza Mercato, le zone commerciali e le frazioni

«Da adesso in poi continueremo a controllare questi item e li uniremo alla tecnologia» prosegue Tenti «cioè al fatto che adesso cambieremo i mezzi della Locale e con il Gps potremo fornire la stessa copertura a tutte le zone della città».

In sostanza, l’Amministrazione sta attualmente mettendo in atto tutto quello che serve per la sicurezza che compete al Comune, anche osservando tutto il lavoro che viene svolto dagli agenti della Polizia Locale.

«In sinergia con il comando dei Carabinieri cercheremo di ottimizzare gli interventi approfittando anche del lavoro che i sindaci stanno facendo sia con la Prefettura sia con l’assessore regionale».

Su quest’ultimo aspetto, si attendono inoltre gli sviluppi dell'incontro di venerdì 14 tra i primi cittadini e l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.

Ora arrivano i pattugliamenti con il drone

Ultima importante novità per la Polizia Locale magentina è però il recente acquisto di un drone: