E' successo ieri sera in via Meucci quando due persone sospette stavano cercando di penetrare all'interno di un'abitazione

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Polizia di Stato sventa un furto in abitazione: è successo a Legnano.

Polizia di Stato sventa un furto in abitazione

Furto sventato dalla Polizia di Stato. E’ quanto successo la sera di ieri, giovedì 15 ottobre 2026, a Legnano. Erano circa le 20 quando alcuni cittadini residenti in via Meucci hanno allertato il 112 per segnalare la presenza di due individui sospetti che stavano cercando di penetrare all’interno di un’abitazione che si trovava lungo la via. Sul posto è stata inviata una volante del Commissariato cittadino.

Ladri in fuga

Forse per la presenza di un palo, i due ladri hanno capito che la volante stava per avvicinarsi sempre di più e allora hanno deciso di scappare a mani vuote.