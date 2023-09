La Polizia di Stato sequestra un arsenale in un centro sportivo

La Polizia di Stato di Milano sequestra un arsenale in un centro sportivo: succede in provincia di Lodi.

Arsenale in un centro sportivo

Un vero e proprio arsenale in un centro sportivo. E' quello scoperto e messo sotto sequestro dalla Polizia di Stato nella provincia di Lodi, per la precisione a Cervignano d'Adda. La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, nell’ambito di mirati servizi nell’hinterland milanese e delle provincie limitrofe, volti a contrastare il traffico e lo spaccio di sostante stupefacenti e il crimine diffuso, ha infatti rinvenuto e sequestrato nel centro sportivo del paese ben 6 pistole (5 clandestine e 1 provento di furto) 4 bombe a mano M75 e 416 proiettili. Il sequestro ha visto protagonisti i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano ed è avvenuto a seguito dello sviluppo di una serie di informazioni acquisite attraverso l’attività istituzionale relative ad alcuni luoghi di pubblica frequentazione ove venivano depositati, in modo occulto, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Occhi puntati sulla lavastoviglie

La successiva attività di riscontro delle informazioni, caratterizzata da accertamenti e controlli di polizia giudiziaria effettuati sul territorio, ha fatto incentrare l’attenzione proprio su un centro sportivo di Cervignano d’Adda dove risultava che, nei locali adibiti a magazzini, venivano nascosti (da parte di soggetti ancora da identificare) diversi quantitativi di stupefacenti che successivamente venivano recuperati per essere ceduti al dettaglio.

Il blitz

L’intervento all’interno del centro sportivo dei poliziotti della Squadra Mobile di Milano, coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile di Lodi, ha consentito di rinvenire, in un magazzino della struttura sportiva, un mobiletto di colore bianco che ad una prima impressione appariva contenente semplici stoviglie, ma dopo un accurato controllo è risultato avere un vano nascosto, di fatto un doppiofondo, all’interno del quale sono state rinvenute le 6 pistole di vario calibro, le 4 bombe a mano e i 416 proiettili di vario calibro. Sono in corso attività di indagine finalizzate ad individuare coloro che disponevano delle armi sequestrate.