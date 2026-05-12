Polizia di prossimità, al via i “security point”

A Inveruno ha preso il via il nuovo servizio di Polizia di prossimità, che vede gli agenti della Polizia Locale impegnati in stazionamenti fissi che si aggiungono ai normali servizi di pattugliamento del territorio.

Al via il servizio di Polizia di prossimità

Mercoledì 6 maggio gli uomini del comandante Marco Trani hanno istituito un presidio fisso dalle 10.30 alle 11.30 nella piazza Mercato di via Tanzi, in occasione del mercato settimanale. Il servizio è stato replicato anche lunedì 13 maggio e proseguirà nelle prossime settimane. I presidi della Polizia Locale interesseranno anche la frazione di Furato, dove nel mese di maggio sono previsti due appuntamenti consecutivi il venerdì pomeriggio.

“Security point” sia a Inveruno che a Furato

L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Nicoletta Saveri e dall’assessore alla Sicurezza Luigi Gariboldi, punta a garantire una presenza costante e riconoscibile della Polizia Locale sia nel capoluogo sia nella frazione. Nel concreto, gli agenti saranno impegnati in un’attività di controllo del territorio attraverso pattugliamenti e “security point” pianificati, con l’obiettivo di instaurare un contatto diretto con i cittadini. I punti di presidio saranno allestiti in piazza Mercato a Inveruno e in piazza Don Ferrario a Furato.

Contro microcriminalità e atti vandalici

Gli agenti, con il tempo, introdurranno nuove modalità di raccolta di dati e segnalazioni attraverso la rilevazione e la raccolta in apposite “check list” delle problematiche riscontrate dal personale di vigilanza e segnalate dai cittadini, oltre che degli interventi attuati. La presenza stabile degli operatori sul territorio punta anche a rafforzare la funzione deterrente nei confronti di episodi di microcriminalità e vandalismo.

“Prevenzione, controllo, ascolto”

Il comandante della Polizia Locale Marco Trani ha dichiarato:

«Sono convinto che il rafforzamento dei presidi di prossimità su tutto il territorio comunale mediante i “security point” raggiungerà gli obiettivi previsti. Con il passare del tempo sono certo che l’attività di prevenzione, controllo e ascolto da parte della Polizia Locale porterà a un aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, garantendo altresì una funzione deterrente nei confronti delle attività illecite quali truffe e furti ai danni delle persone anziane e danneggiamento del patrimonio pubblico».

I prossimi appuntamenti in calendario

I prossimi appuntamenti del servizio di Polizia di prossimità sono in programma mercoledì 20 maggio in piazza Mercato a Inveruno dalle 10.30 alle 11.30, venerdì 22 e venerdì 29 maggio in piazza Don Ferrario a Furato dalle 17 alle 18.