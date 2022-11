Pogliano ha detto addio al vicesindaco Irmici

Si sono svolti oggi, 22 novembre, a Pogliano, i funerali Massimiliano Irmici, vicesindaco della città scomparso domenica dopo aver lottato contro una malattia.

Un commosso sindaco Carmine Lavanga ha salutato così al termine delle esequie Massimiliano Irmici 46 anni vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Pogliano scomparso nella giornata di domenica dopo aver lottato contro la malattia. Una persona generosa e benvoluta e la dimostrazione la si è avuta nel pomeriggio di oggi quando la chiesa dei Santi Pietro e Paolo non è riuscita a contenere amici, parenti e soprattutto tutti i cittadini di Pogliano che si sono radunati per l'ultimo saluto. In prima fila i sindaci del rhodense e dell'alto milanese.

Tante persone che con il cuore hanno voluto dare l'ultimo saluto a Massi.

"Ci hai sempre detto che non volevi vedere le lacrime e io oggi le trattengo a stento - ha detto una delle sorelle - in questi 8 mesi ci hai insegnato come lotta un leone, ci hai insegnato che nonostante il tuo problema, il tuo piccolo problema come lo chiamavi tu uscivi sempre con fierezza. Sappiamo che avevi paura ma non l'hai mai dato a vedere, sei stato un grande insegnamento per noi e per tutte le persone che ti vogliono bene"