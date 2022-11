Ciao Max, Pogliano piange il suo vicesindaco

Il paese di Pogliano Milanese piange la scomparsa di Massimiliano Irmici, 46 anni vicesindaco e assessore al bilancio

Vicesindaco e assessore al bilancio

Pogliano piange Massimiliano Irmici, 46 anni, il suo vicesindaco, l'assessore dal carattere gentile che per anni si è occupato delle finanze e dei tributi dei poglianesi. Era il suo il compito più difficile della giunta quello di far quadrare il bilancio comunale, di abbassare le tasse dei cittadini.

Titolare di uno studio tecnico aveva studiato al Mattei di Rho

Massimiliano, geometra titolare di uno studio che porta il suo nome era una persona conosciutissima in città. Dopo la maturità all'istituto tecnico e per geometri Enrico Mattei di Rho, la gavetta in alcuni tecnici della zona prima di mettersi in proprio e aprire il suo studio. Un ragazzo stimato e benvoluto da tutti

Una persona gentile con un grande carattere che ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia

Una persona con un grande carattere che negli ultimi mesi, supportato dalla sua famiglia che gli è stata sempre vicina ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia che l'aveva colpito improvvisamente.

Il sindaco Carmine Lavanga: Perdo un amico fraterno

"Oggi è uno di quei giorni che vorresti cancellare. Massimiliano non era solo il mio vicesindaco ma anche un amico fraterno con il quale abbiamo condiviso la vita politica del paese ma anche diversi momenti personali". Commenta così la notizia della scomparsa del suo vicesindaco il primo cittadino poglianese Carmine Lavanga

Le condoglianze del personale comunale

Massimiliano Irmici non era stimato e benvoluto solo in paese ma anche tra le mura del palazzo comunale. Appena appresa la notizia della sua scomparsa i dipendenti hanno subito inviato una messaggio di condoglianze alla famiglia dell'assessore scomparsa.