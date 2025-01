Pluripregiudicato bloccato e denunciato a Cornaredo

Non si fermano all'alt della Polizia Locale, inseguimento per le vie di Cornaredo. Pluripregiudicato bloccato e denunciato.

Inseguimento a Cornaredo

Proseguono incessanti i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale di Cornaredo guidata dal comandante Domenico Giardino. Giovedì, durante dei controlli dinamici del territorio, una vettura già attenzionata dal comando cornaredese è stata individuata in transito in città. I due soggetti a bordo, però, hanno risposto all'alt intimato dal personale di Polizia locale cercando la fuga.

Pluripregiudicato bloccato

L'inseguimento si è protratto sino a via Favaglie Gandazzi: uno dei soggetti si è dato alla fuga, l'altro è invece stato bloccato mentre cercava di scavalcare la recinzione di una villetta privata di un cittadino cornaredese. L'uomo, di nazionalità albanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio (furti; rapine; ricettazione), è stato immobilizzato e perquisito sul posto. Sulla persona, e all'interno dell'auto, sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso (flessibile; trapano con punta in acciaio; cacciaviti; piede di porco) e denaro contante. Le cose rinvenute sono state sottoposte a sequestro unitamente al veicolo utilizzato per commettere il reato.

Proseguono le indagini

Il soggetto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, ricettazione e possesso di chiavi e grimaldelli. Proseguono intanto le indagini della Polizia finalizzate ad individuare il secondo fuggitivo. Il Comandante Domenico Giardino ha commentato: “Sono entusiasta del lavori dei miei uomini, sono convinto che continueranno a lavorare bene per l’interesse della comunità cornaredese”.