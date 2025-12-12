E’ scontro fra il Partito democratico di Legnano e Casa Pound, dopo che anche in città è comparso uno striscione sul cancello del Liceo Galilei di via Gorizia con scritto “L’antifascismo si cura leggendo” affiancato da un simbolo di casa Pound. Striscione che è stato modificato con la scritta “Il fascismo si cura leggendo”.

“Più libri, più liberi”, è scontro fra Casa Pound e Pd

Dopo la modifica dello striscione, il Pd cittadino ha voluto commentare quanto accaduto:

“Come al solito i coraggiosi di Casa Pound approfittano del buio per esporre i loro deliri ideologici e reazionari – fanno sapere dal Pd – Oggi addirittura parlano di cultura. Loro, i cui padri politici vecchi e nuovi erano e sono rappresentanti del vuoto culturale assoluto, al massimo capaci di produrre slogan. Ricordate “ E’ l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende”, oppure “Sono mamma, sono cristiana etc.”?. Poveri ragazzi, saper leggere è una qualità che non si costruisce di volta in volta a difesa dell’indifendibile, presuppone spirito critico, conoscenza, curiosità, valori che la dottrina fascista ha sempre schiacciato, condannato, ucciso”.

Casa Pound: “Noi leggiamo, e tanto”

“Il Fascismo si cura leggendo? Noi leggiamo, e tanto, ma non possiamo dire lo stesso degli antifascisti” – si legge in una nota diffusa dal movimento – “Quanto successo alla fiera Più Libri Più Liberi lo dimostra: un gruppo di pagliacci senza più punti di riferimento culturale che, sentendosi franare la terra sotto i piedi, non trova di meglio che imbastire ridicole proteste e altrettanto ridicoli scioperi editoriali contro chi, invece, la cultura la fa davvero. Non abbiamo bisogno di enumerare le opere prodotte nel corso della storia da autori fascisti o considerati tali, visto che ormai la moda è gridare al fascismo anche quando il fascismo non c’è. Ci basta vedere da chi è rappresentato il baraccone antifascista che pretende in modo mafioso di decidere chi può o non può parlare, chi può o non può pubblicare: da Croce a Zerocalcare il passo è stato breve e, aggiungiamo, disastroso. Un consiglio: tornate a studiare, potete ancora salvarvi. L’antifascismo si cura leggendo”.

PD: Atti ignobili e clandestini