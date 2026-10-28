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Più di 300 proiettili trovati nel Naviglio: è successo a Turbigo.

Più di 300 proiettili trovati nel Naviglio

Più di 300 proiettili trovati nel Naviglio. E’ quanto successo a Turbigo nei giorni scorsi. Si tratta di oltre 300 munizioni, di piccolo e grosso calibro, alcuni già sparati e altri ancora confezionati. A trovarli è stata la Polizia Locale. A notarli sono stati gli agenti che erano impegnati in un servizio di controllo e monitoraggio del territorio, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Tutti i proiettili sono stati quindi posti sotto sequestro, tramite la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, e nel frattempo sono scattate le indagini per capire a chi appartengono. E’ molto probabile si tratta di munizioni del periodo bellico.

Le parole del sindaco

“Un’altra importante attività messa in campo dal Comando di piazza Bonomi, sempre in prima linea per garantire la massima sicurezza alla popolazione” le parole del sindaco Fabrizio Allevi.