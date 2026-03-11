Pistola ritrovata nei boschi durante un controllo dei Carabinieri

E' quanto trovato dai militari durante un servizio di perlustrazione; vi era un bossolo calibro 12 esploso. Nelle vicinanze altre 6 cartucce (intatte) e una katana

Pistola ritrovata nei boschi a Furato, frazione di Inveruno, durante un controllo dei Carabinieri.

Pistola ritrovata nei boschi

Una pistola nei boschi di Furato, frazione di Inveruno. Un’arma che aveva esploso un colpo. E’ quanto ritrovato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano nella zona boschiva in questione, durante un servizio di perlustrazione dell’area svolto nella giornata di venerdì 6 marzo 2026. I militari hanno rinvenuto l’arma, artigianale, all’interno di un sacchetto della spesa. All’interno, esploso, viera un bossolo calibro 22. Vicino all’arma vi erano altre 6 cartucce intere e una katana.

Le indagini

Ora proseguono serrate le indagini dei militari per appurare come, dove e quando quell’arma sia stata usata, per risalire poi a chi l’ha portata nei boschi.