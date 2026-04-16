L'uomo è stato trovato dai Carabinieri di Casatano, in occasione di un controllo, in possesso di un'arma priva di matricola e costruita artigianalmente

In casa, oltre ad una pistola mod.34 regolarmente denunciata, ne aveva un’altra calibro 9 priva di matricola e costruita artigianalmente.

Pistola costruita artigianalmente e non denunciata, 76enne arrestato

È finito nei guai un 76enne che è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Castano Primo. L’uomo infatti, in occasione di un controllo effettuato dagli uomini dell’Arma in collaborazione con i Carabinieri Forestali della Stazione di Magenta per sospetta attività di bracconaggio nel pomeriggio di martedì 14 aprile, è stato trovato in possesso di quest’arma non denunciata. Sia quella regolare, che quella priva di matricola sono state sequestrate dai militari.

L’uomo è stato dunque posto agli arresti domiciliari.