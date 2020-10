Pista ciclabile per Corbetta, Calati chiede un tavolo con Ballarini. Si è tenuto un ulteriore incontro con il Comitato per la Pista Ciclabile, per fornire un aggiornamento sulla pianificazione dell’opera.

Passo in avanti

“I nostri uffici stanno eseguendo la parcellizzazione dei terreni, per poterne valutare poi il valore e le tempistiche di acquisizione. Questo è il primo passo verso la realizzazione della pista ciclabile che collega Magenta a Corbetta” ha affermato il Sindaco di Magenta Chiara Calati.

Pista ciclabile per Corbetta, Calati chiede un tavolo con Ballarini

“È mio obiettivo istituire un tavolo di confronto con il Sindaco di Corbetta Ballarini al fine di valutare la possibilità di inserire l’opera nei collegamenti considerati strategici per Città Mateopolitana, in relazione alla grande attenzione che la stessa sta ponendo alla mobilità sostenibile e alla facilità di accesso nei trasferimenti dalle abitazioni alle scuole o ai luoghi di lavoro, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica in essere. Valuteremo anche il coinvolgimento di Regione Lombardia. Tutto questo senza dimenticare le urbanizzazioni e relativi oneri” ha concluso Calati.

Progetto esecutivo entro l’anno

“La pista ciclabile è stata confermata nel piano triennale delle opere pubbliche per il 2021 – ha commentato l’assessore alla partita Laura Cattaneo – Stiamo lavorando affinché si abbia entro la fine dell’anno il progetto esecutivo e sia avviato il dialogo con le proprietà” ha aggiunto Cattaneo.

