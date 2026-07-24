Pino O’ Pazzo condannato a un anno di reclusione, per i danneggiamenti alle auto in via Molino

Un anno di reclusione per danneggiamento plurimo e aggravato. E’ la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato all’attore italo ucraino Artem Tkachuk, volto noto per il ruolo nella serie televisiva «Mare Fuori» in cui interpretava il personaggio di Pino O’ Pazzo.

Condanna con sospensione condizionale della sanzione, a patto di rimborsare entro sei mesi le parti danneggiate

Lo scorso maggio, nella notte fra il 20 e il 21, il giovane attore insieme ad altri tre ragazzi fra i 18 e i 24 anni si era reso protagonista di una serie di atti vandalici a danni di automobili parcheggiate in via Molino Prepositurale a Rho.

All’arrivo della Polizia di Stato, il giovane attore si era rivolto con frasi ingiuriose agli agenti. A processo anche per minacce a pubblico ufficiale, il 24enne si è scusato davanti al giudice.

A processo anche per minacce a pubblico ufficiale, il 24enne si è scusato davanti al giudice

A processo anche per minacce a pubblico ufficiale, il 24enne si è scusato davanti al giudice. Tutti e quattro i giovani hanno ricevuto la stessa condanna dal Tribunale di Milano Gli avvocati della difesa hanno chiesto l’assoluzione piena per i giovani, ritenendo che non ci fosse certezza che i danni alle vetture fossero stati causati dai ragazzi, fermati dalla Polizia in una via vicina a quella dei danneggiamenti.