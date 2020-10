Picco di positivi in zona, chiude una classe alla primaria

Corbetta, picchi di contagi: 27 positivi e qualcuno in condizioni non lievi . Una cittadina 45enne è in ospedale, in via precauzionale.

Picco di positivi, chiude una classe alla primaria

Il sindaco: “Le siamo vicini, ma questo ci insegna che anche le persone giovani e in forma possono stare male; facciamo attenzione”. Un nuovo positivo a scuola, in isolamento una classe della primaria La Favorita. 71 persone in isolamento domiciliare per evitare il contagio.

Tolleranza zero dopo le 23

Richiamo del primo cttadino al rispetto delle regole. Nei parchi giochi e strumenti sportivi vanno igienizzati dopo l’uso. “E’ tornato il momento della responsabilità e, ovvio, delle scelte impopolari – continua – Ma da Sindaco, per me conta solo salvaguardare la salute e la vita dei Corbettesi rispetto al ricevere un commento positivo in più. Per questo, vi comunico che ho dato mandato alla Polizia Locale di Corbetta di intensificare e potenziare i controlli, con servizi notturni mirati oltre le 23, in ottemperanza alle ultime misure restrittive. Questa situazione delicata richiede la massima serietà ed il massimo impegno da parte di ognuno di noi. Vi invito a non lasciarci soli proprio ora, e di aiutarci a vincere questa guerra!”.

