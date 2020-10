Primo positivo alla scuola media di Corbetta. Lo ha annunciato mercoledì 14 ottobre, in serata, il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Ad oggi a Corbetta ci sono 11 positivi.

Primo positivo alla scuola media di Corbetta

Dei due nuovi contagi, uno è ascrivibile ad un alunno della scuola Simone da Corbetta, positivo dopo il tampone rapido all’ospedale di Magenta. Il primo cittadino ha rinviato alle regole di prevenzione. Il sindaco: “Non scatti la caccia all’untore”. Ribadite dal Comune le regole alle attività produttive.

Classe in quarantena

“Con Ats e la dirigente, è stata disposta la quarantena per la classe. L’alunno sta bene, nessuna conseguenze per gli altri, stiamo solo adottando i protocolli”. Al via la didattica a distanza da giovedì. Il ragazzo ha manifestato qualche linea di febbre, subito scattati i protocolli: l’alunno è stato mandato a casa e sottoposto subito al test.

