Picchiato dal fidanzato dalla figlia, finisce in ospedale

Picchiato dal fidanzato dalla figlia: è successo a Parabiago. Sul posto i Carabinieri.

Momenti di tensione quelli che si sono vissuti questa mattina, martedì 18 agosto 2020, a Parabiago. Tutto è successo in pochi istanti. Erano circa le 9.50 quando, in via Sant’Antonio, un uomo di 49 anni si trovava a bordo di un furgone. Per motivi ancora da accertare con chiarezza, è stato aggredito dal fidanzato della figlia che lo ha colpito alla tempia con un oggetto per poi graffiarlo sul volto. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano insieme ai Carabinieri di Parabiago. L’uomo è stato medicato sul posto e poi portato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

