Picchia un uomo nel centro di Pero, gli ruba l’auto e scappa e poi…investe un poliziotto

Ferma un automobilista nel centro di Pero, lo picchia e gli ruba l’auto, una Bmw, poi scappa a tutta velocità in autostrada. Giunto all’altezza dell’area di servizio Tesina sull’autostrada A4 a Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza forza un posto di blocco investendo un agente.

L’uomo un cittadino di nazionalità romena evaso dagli arresti domiciliari è ancora in fuga

E’ ancora in fuga, ricercato dalle forze dell’ordine il cittadino di nazionalità romena evaso dagli arresti domiciliari che attorno alle 23.30 di venerdì ha investito l’agente di Polizia. Gli agenti che hanno ricevuto una segnalazione dalla sala operativa per la ricerca di un’auto rubata in una rapina a Pero. hanno individuato l’auto al distributore di benzina all’interno dell’area di servizio Tesina.

L’uomo è stato poi intercettato al casello di Spinea ed è scappato a piedi nei campi

Era ferma e sembrava non ci fosse nessuno a bordo. Quando si sono avvicinati, un uomo è risalito velocemente a bordo dell’auto, ripartendo a forte velocità. Il capo pattuglia, nel tentativo di fermarlo è stato travolto dal veicolo in fuga. L’impatto l’ha scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri: l’agente è stato trasportato in ospedale e ricoverato per le ferite. L’auto, fuggita in direzione di Venezia, è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale di Venezia all’altezza del casello di Spinea. Il conducente è scappato attraverso i campi e ha fatto perdere le proprie tracce. E’ caccia all’uomo