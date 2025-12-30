Picchia madre e sorella: arrestato

Il 32enne ha aggredito le due donne nella loro abitazione; bloccato dai Carabinieri, è stato portato in carcere

Picchia madre e sorella a Nerviano: arrestato.

Ha aggredito la madre e la sorella. Per futili motivi. E’ quanto accaduto la sera di sabato 27 novembre 2025 a Nerviano. Tutto è successo all’interno di un’abitazione. E’ qui che un 32enne, romeno, si è scagliato contro la mamma e la sorella, per futili motivi.

L’arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno bloccato il 32enne, per lui è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ed è stato portato in carcere.