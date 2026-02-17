Picchia la moglie, donna salvata dalla “figlia coraggio” di 13 anni: padre arrestato

E' stata la bambina ha chiamare il 112 e ad attendere i Carabinieri, che hanno arrestato il padre. In casa anche i fratelli di 10 e 2 anni

Picchia la moglie, la donna viene salvata dalla figlia di 13 anni che chiama il 112: arrestato il padre. E’ successo a Legnano.

E’ stata la figlia di 13 anni, una vera “figlia coraggio”, a salvare la madre dalla botte del padre. E’ quanto successo la sera di domenica 15 febbraio 2026 a Legnano. In un appartamento era in corso l’ennesima violenza da parte di un uomo, 36enne, peruviano, nei confronti della moglie. A chiamare il 112 è stata proprio la 13enne che ha raccontato, spaventata, quello che stava accadendo tra le mura domestiche (violenze che continuavano da mesi), tra l’altro sotto gli occhi degli altri due fratelli, uno di 10 e l’altro di 2 anni.

L’arrivo dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. I militari sono arrivati sul pianerottolo dove ad attenderli hanno trovato la bimba, che li ha portati dentro casa. Qui gli uomini dell’Arma hanno trovato il padre: l’uomo stava immobilizzando la consorte ed è stato così colto in flagranza di reato.

L’arresto

Per il 36enne è scattato così l’arresto per maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere. La donna è stata trasportata in ospedale: la sua situazione non era grava, sul corpo aveva lesioni da percosse.