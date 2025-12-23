Picchia la madre e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato. E’ successo a Nerviano.

Picchia la madre e aggredisce i militari

Un violento litigio in cui ha picchiato la madre. E poi se l’è presa pure con i militari. E’ quanto successo la sera di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, a Nerviano. Tutto è accaduto in un’abitazione. E’ qui che un 32enne, romeno, aveva iniziato a litigare con sua mamma, una lite diventata ben presto violenta. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno cercato di riportare la calma, bloccando il ragazzo. Che però ha reagito oltraggiando i militari e colpendoli con calci e pugni.

L’arresto

Il 32enne è stato poi bloccato definitivamente e per lui è scattato l’arresto per maltrattamenti verso la madre e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.