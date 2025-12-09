Picchia la madre, arrestato grazie al video girato dal fratello

Picchia la madre, il fratello riesce a girare un filmato col cellulare: arrestato. E’ successo a Vanzago.

Picchia la madre, arrestato grazie a un video

Stava picchiando la madre, il fratello è riuscito a riprendere tutto con un video col cellulare. Un video che si è dimostrato importantissimo e che ha permesso l’arresto del fratello violento. E’ quanto accaduto giovedì scorso a Vanzago. All’interno di un’abitazione un giovane stava picchiando la mamma, a un certo punto è arrivato nel locale anche l’altro fratello che ha estratto il telefonino iniziando a filmare la scena.

L’arresto

Un video che si è dimostrato prezioso in quanto ha permesso di arrestare il fratello per “arresto in flagranza differita”, provvedimento previsto ora dalla normativa che in caso di Codice rosso (ossia violenze in famiglia) può portare all’arresto di una persona se il fatto viene documentato con video e/o foto-registrazioni. E così è stato. I Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno quindi arrestato il fratello violento per maltrattamenti in famiglia.