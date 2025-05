Picchia e violenta l'ex compagna, arrestato. E' successo nel Legnanese.

Picchia e violenta l'ex compagna

Il 7 maggio 2025 una segnalazione arrivata ai Carabinieri parlava di una donna che aveva subito botte e anche un abuso sessuale, fatto accaduto nel Legnanese. Le indagini erano partite subito e ora, grazie al lavoro svolto dai militari, si è arrivati a una svolta. Dagli accertamenti condotti dagli uomini dell'Arma è infatti emerso come la donna, 50 anni, italiana, era stata picchiata dall'ex compagno. Che l'aveva poi anche violentata. Tra i due la relazione sentimentale era finita ma capitava che si vedessero ancora. Così come è successo quella sera. Ma con l'uomo, un 38enne italiano, che si era mostrato violento e l'aveva infatti aggredita e poi abusata.

L'arresto

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato per violenza sessuale nei confronti della ex, tutto in ottemperanza a un ordine di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato così condotto nel carcere di Busto Arsizio.