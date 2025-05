Piazza Mercato cambia nome: ufficiale l'intitolazione all'imperatore Arrigo VII

Piazza Mercato cambia ufficialmente nome per celebrare la storia della città, come culmine delle celebrazioni per la prima edizione della Festa della Città di Magenta. Da domenica la grande area mercatale a sud del centro storico è infatti intitolata alla memoria di Arrigo VII, l'imperatore del Sacro Romano Impero che nel 1310 concesse a Magenta il titolo di borgo.

Piazza Mercato cambia nome in piazza Arrigo VII

Presenti alla cerimonia una rappresentanza dell'Amministrazione comunale magentina, assieme all'assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi e al deputato Umberto Maerna, che ha così commentato l'intitolazione della nuova piazza:

"Siamo orgogliosi di essere magentini, di assistere a questa cerimonia importante che rievoca un periodo storico in cui la città di Magenta venne riconosciuta come borgo e quindi ha assunto una valenza diversa. Valenza che ha ancora oggi nel territorio e che dobbiamo sempre più valorizzare. Per cui i miei complimenti all'Amministrazione comunale, alla Giunta e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di un obiettivo che è la riqualificazione di piazza Mercato".

Così invece l'assessore regionale Comazzi:

"Felice di vedere realizzato un lavoro che è partito assieme a Luca nel 2021, quando eravamo entrambi nel Consiglio regionale, con un emendamento alla legge 9 di Regione Lombardia stanziammo oltre 200mila euro che poi hanno contribuito in maniera significativa per rifare la piazza, che dovrà diventare ancora di più un punto centrale per la vostra città, un luogo importante di relazioni. Quindi grazie all'Amministrazione per essere riusciti a spendere bene queste risorse e per aver restituito alla città una piazza nuova e pronta ad ospitare il mercato del lunedì".

In ultimo sono arrivati i ringraziamenti del sindaco Luca Del Gobbo, che ha ripercorso la storia di Magenta come polo commerciale del territorio proprio a partire dall'arrivo dell'imperatore Arrigo VII: