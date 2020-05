Piastra di 150 chili gli finisce sul piede: operaio in ospedale

Piastra di 150 chili gli finisce sul piede: è successo questa mattina in un’azienda di via Fratelli Rosselli a Rescaldina. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa, Carabinieri e Polizia Locale.

Piastra di 150 chili gli finisce sul piede

Stava lavorando nell’azienda quando una piastra da 150 chilogrammi gli ha schiacciato un piede. E’ quanto successo la mattina di ieri in una ditta di via Fratelli Rosselli a Rescaldina. L’operaio può dirsi davvero fortunato in quanto se l’è cavata con una ferita lieve. Tutto è successo poco prima delle 8. Il lavoratore, un 29enne, era impegnato in alcune mansioni quando, per cause ancora da accertare con sicurezza, quella piastra è caduta a terra. E sul suo piede. Sul posto, in codice giallo, è arrivata la Croce Rossa di Legnano. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

Sempre a Rescaldina, due giorni fa si era verificato un altro incidente sul lavoro con un operaio ferito al braccio.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE