Infortunio sul lavoro, operaio ferito al braccio finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro a Rescaldina: sul posto ambulanza, automedica e Carabinieri. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Infortunio sul lavoro, operaio ferito

Stava lavorando un una ditta di via Castellanza quando è rimasto ferito. L’incidente sul lavoro è accaduto oggi, martedì 19 maggio 2020, poco prima delle 12. L’uomo, 49 anni, era impegnato con un pesante pezzo in una stazione di saldatura. Il pezzo, assicurato su un posizionatore, si è improvvisamente staccato colpendolo all’avambraccio. La ferita era molto profonda.

Sul posto è arrivata la Croce Rossa, l’automedica e i Carabinieri. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

