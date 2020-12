Piano di interventi di Legnano per la nevicata di Capodanno. Pronta una squadra di spalatori.

Alla luce delle previsioni meteorologiche di domani, per venerdì 1 gennaio (caduta di neve scarsa dalla prima mattinata alle 11, neve normale sino alle 16, quindi pioggia) l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, di concerto con Euro.PA service, Ala e Protezione civile, hanno stabilito di procedere con la salatura preventiva delle strade a partire dalla serata di giovedì 31 dicembre nei punti potenzialmente più critici della città (rotatorie, sottopassi, salite, camminamenti intorno alla stazione e nelle zone a traffico limitato). Dato l’accumulo di neve previsto di 2-3 cm non si procederà con i mezzi di spazzamento meccanico che fanno uso di lame. È, invece, preallertata una squadra di spalatori che entrerà in azione dove se ne presentasse la necessità. Il Parco Castello sarà chiuso da domani sino al ritorno di condizioni meteorologiche favorevoli. I cimiteri Monumentale e Parco, come da orario festivo, saranno aperti sino alle 12.

