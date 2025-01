Petardo inesploso: bimbo rischia l'amputazione

Grave incidente nel giorno del primo dell’anno a Vanzago.

Petardo inesploso

Un bambino di undici anni ha riportato una grave ferita ad una mano dopo aver raccolto e acceso un petardo inesploso in un parco cittadino.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 1 gennaio nel parco giochi di via Tintoretto.

Il piccolo si trovava in compagnia di un amico quando ha trovato a terra un petardo di particolare potenza inesploso.

Ferito alla mano

Il bambino secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Legnano avrebbe provato ad accendere il petardo. La cui miccia, però, non era più completa. L’esplosione è stata dunque rapidissima, senza lasciare il tempo al bimbo di lanciare il botto.

Tremenda la ferita: il bambino è stato portato con urgenza all’ospedale di Legnano: qui è stato medicato all’anulare sinistro con punti di sutura, evitando fortunamente il rischio di amputazione inizialmente temuto.

Fine anno

Nella notte della fine dell’anno invece l’unico episodio segnalato nel Rhodense di feriti legato all’esplosione di petardi è avvenuto a Pregnana in via Trento.

Un uomo di 40 anni è stato portato in ospedale a Rho e medicato con punti di sutura alla gamba. E’ stato colpito ad una gamba da un sasso rimbalzatogli addosso a causa dell’esplosione di un forte petardo.

In entrambi i casi sono intervenuti oltre alle ambulanze i carabinieri della Compagnia di Legnano.