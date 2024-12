Corpo senza vita rinvenuto tra Pogliano e Vanzago, indagano i Carabinieri

È giallo nelle campagne tra Vanzago e Pogliano Milanese, dove nel pomeriggio del 26 dicembre è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, sul quale stanno al momento indagando i Carabinieri.

Cadavere nei boschi tra Pogliano e Vanzago

L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di giovedì, quando il cadavere è stato segnalato nei pressi dei boschi che segnano il confine tra i due comuni, a poca distanza dalla Cascina Poglianasca.

Sul posto sono immediatamente giunti la scientifica e il medico legale che hanno effettuato i primi rilievi, ma al momento non è ancora chiara né l'identità del defunto né tantomeno le cause precise del decesso. Unici dati attualmente in mano alle forze dell'ordine sono l'età del soggetto in questione, che dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 anni, e la presenza di traumi al cranio che potrebbero lasciar presupporre una morte di tipo violento.