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Pessime condizioni igienico-sanitarie, sospesa l’attività di un locale a Pogliano Milanese. In azione il Comando unico di Polizia Locale.

Pessime condizioni igienico-sanitarie, sospesa l’attività di un locale

Sospesa l’attività di un locale di Pogliano Milanese che si occupava della somministrazione di alimenti e bevande ma attivo anche come tabaccheria e gioco d’azzardo. Nella mattina di oggi, venerdì 6 novembre 2026, si è svolto infatti uno dei controlli periodici da parte del Nucleo di Polizia annonaria del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese insieme all’Ats. Controlli che si sono concentrati anche sull’attività di Pogliano Milanese che, come vedremo, presentava gravi violazioni soprattutto igienico sanitarie.

Cosa è stato trovato

Il locale nel retro era stato adibito a cucina e versava in pessime condizioni igienico-sanitarie (erano presenti anche brioches senza sacchetto – impossibile quindi risalire alla data di scadenza e modalità di conservazione – e a contatto con altra merce); vi era poi della muffa sui muri, cibi mal conservati; in pessime condizioni igienico-sanitarie anche la zona dietro al bancone con presenza di insetti nelle brioches esposte per la vendita. Altre irregolarità hanno poi riguardato il sistema di videosorveglianza che è risultato sprovvisto della documentazione riguardante il trattamento e la conservazione dei dati, non vi erano poi gli appositi cartelli che segnalavano al pubblico la presenza di telecamere nè vi era la comunicazione all’Ispettorato del lavoro.

I provvedimenti

L’attività è stata sospesa fino a quando il titolare non interverrà con le prescrizioni indicate dagli agenti e da Ats, può proseguire unicamente l’attività di tabaccheria. Elevata poi una sanzione di oltre 5mila euro (altrimenti si provvederà a dare il via al procedimento penale).

“Anche questo servizio dimostra l’importanza di poter disporre di un Nucleo di Polizia annonaria e questo è stato possibile solo grazie alla creazione del Comando unico – sottolinea il comandante Stefano Palmeri – Un servizio importante a tutela dei consumatori e per il rispetto delle regole da parte degli esercenti. Controlli questi che confermano la sempre più stretta collaborazione tra il Comando e i tecnici di Ats”.