Persona travolta da un treno, circolazione ferroviaria bloccata per ore

La vittima, della quale non sono state ancora rese note le generalità, è stata investita dal treno passeggeri 24633, partito da Novara alle 10.18 e diretto a Rho.

Una persona è morta nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, dopo essere stata investita da un treno nei pressi della stazione di Vittuone, lungo la linea ferroviaria Milano-Torino.

Persona travolta da un treno a Vittuone

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45: la vittima, della quale non sono state ancora rese note le generalità, è stata investita dal treno passeggeri 24633, partito da Novara alle 10.18 e diretto a Rho. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, l’automedica, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia ferroviaria, ai quali sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per la persona investita non c’è stato nulla da fare.

Circolazione ferroviaria in tilt per ore

In seguito all’incidente, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Torino è stata sospesa nel tratto interessato. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, il traffico è rimasto interrotto per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine, con pesanti ripercussioni sulla mobilità. I treni regionali hanno subito ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Alle 14.40, ottenuta l’autorizzazione delle autorità competenti, la circolazione è ripresa gradualmente, per poi tornare regolare alle 15.10.

In corso le indagini della Polizia Ferroviaria

La Polizia Ferroviaria è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.