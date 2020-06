Perdita sulla tubazione della rete teleriscaldamento: viabilità di via Castellazzo modificata per intervenire

Perdita sulla tubazione della rete teleriscaldamento: viabilità modificata per intervenire

A causa di una perdita sulla tubazione della rete teleriscaldamento, Linea Green s.p.a., proprietaria dell’impianto, dovrà eseguire i necessari interventi di riparazione che comportano la manomissione di un tratto stradale di via Castellazzo nel tratto compreso tra via Mattei e via Don Mazzolari. Per questo motivo la viabilità di via Castellazzo sarà temporaneamente modificata dalle 8 di lunedì 6 luglio alle18 di venerdì 10 luglio. Sarà consentito solo il transito ciclopedonale, mentre quello veicolare sarà dirottato sull’attigua via San Carlo.”L’Amministrazione si scusa per l’eventuale disagio arrecato e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione”.

