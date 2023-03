Perde il controllo dell'auto e abbatte un palo della luce

Un incidente a Bareggio, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, ha visto rimanere coinvolte un 72enne e una ragazzina di 14 anni.

Perde il controllo dell'auto a Bareggio

L’uomo, dopo aver preso la nipote dalla scuola secondaria di via Matteotti, stava percorrendo a bordo della sua vettura la SP11 per fare ritorno a casa quando, intorno alle 13.50, in via Magenta all'altezza dell'intersezione con la via Torino, forse a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo dell’auto. A quel punto la macchina ha invaso la corsia opposta e ha urtato violentemente il palo della pubblica illuminazione presente all'intersezione, abbattendolo.

L'arrivo dei soccorsi

Un passando ha subito allertato i soccorsi e le Forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due ambulanze in codice giallo, gli agenti della Polizia Locale di Bareggio e i Vigili del fuoco.

Il 72enne è stato portato all’ospedale Humanitas di Rozzano e la ragazzina invece al San Carlo di Milano per tutti i controlli del caso.

Nel frattempo, i pompieri hanno provveduto a liberare la carreggiata dal palo abbattuto ripristinando la circolazione. La Polizia Locale invece ha allertato il pronto intervento Enel per la messa in sicurezza dei collegamenti elettrici.

Sono in corso rilievi e accertamenti da parte del Comando della Locale per definire le cause e l'esatta dinamica dell’incidente.