Perde il controllo della sua auto, danneggia un edificio e... "scappa"

Ha dovuto pagare oltre 300 euro di sanzioni e dovrà anche risarcire tutti i danni provocati, il giovane che nella notte del 29 marzo ha perso il controllo del proprio veicolo, urtando prima il marciapiede, per poi finire contro un edificio pubblico di Via Repubblica.

Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato l'auto e l'intera scena

Il fatto è successo verso le 2.40 e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno immortalato l'intera scena, dove si vede l'utilitaria del ragazzo, virare all’improvviso verso destra e scontrarsi contro l'immobile.

Grazie ai segni lasciati sull'asfalto la Polizia Locale è riuscita a risalire all'auto e al responsabile

Nonostante il danneggiamento, il conducente non ha fornito alcuna comunicazione per quanto successo. Tuttavia la polizia locale non ha avuto grosse difficoltà a rintracciarlo. Per gli agenti è stato sufficiente seguire i segni di scarrocciamento lasciati sull'asfalto, per giungere al veicolo responsabile del sinistro, lasciato in sosta in un parcheggio interno.

Convocato al comando il responsabile ha ammesso le proprie responsabilità

Convocato presso il comando, la persona in questione non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità.