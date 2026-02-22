Percorre via Battisti contromano, provoca un incidente e poi scappa a piedi, sei persone ferite

L'uomo che era alla guida della macchina è stato rintracciato dopo diverse ore dagli agenti della Polizia Locale di Nerviano-Pogliano

Esce contromano da via Battisti a Pogliano Milanese, provoca un incidente e poi scappa a piedi.

Sei le persone ferite che hanno dovuto ricorrere alle cure dei volontari delle ambulanze

Incidente stradale con sei persone rimaste ferite nella serata di ieri, sabato, nel centro di Pogliano Milanese. Erano da poco passate le 20.30 quando una Fiat 500 è uscita in contromano da Via Battisti, direzione strada Provinciale 229, scontrandosi che una utilitaria che stava percorrendo via Dante in direzione del Tigros, un impatto violento che ha scaraventato l”utilitaria sulla corsia opposta. Utilitaria che a sua volta è stata “costretta” a un frontale con un’auto che percorreva via Dante, dalla rotonda del Tigros verso il ponte del fiume Olona.

L’automobilista che ha provocato l’incidente è sceso dall’auto ed è scappato a piedi

Una volta sceso dall’auto, l’uomo che era alla guida della Fiat 500, invece di prestare soccorso alle persone che si trovavano sugli altri mezzi è scappato a piedi lasciando l’auto in mezzo alla carreggiata. Sul posto, chiamati dagli automobilisti di passaggio, gli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano-Pogliano, due ambulanze del 118 con i volontari del Soccorso di Arluno e di Rho Soccorso e l’automedica inviata dall’ospedale di Legnano.

Rintracciato dopo alcune ore grazie ai filmati delle telecamere

L’uomo residente a Agrigento ma che vivrebbe in zona è stato individuato dalla Polizia locale di Nerviano, grazie ai filmati delle telecamere presenti nella zona, dopo che, con un socio, avrebbe cercato di depistare le indagini indicando che alla guida ci sarebbe stato un ragazzino. L’automobilista che è stato denunciato per omissione di soccorso guidava con patente revocata nel 2019.