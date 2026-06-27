“Per sempre con noi” Più di 2mila persone alla marcia per non dimenticare Camilla, Lorenzo e Riccardo

Uno striscione con i volti di Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi portato dagli amici, insieme alla maglia di pallavolo di Camilla. Migliaia di persone si sono ritrovate ieri sera, venerdì, al parco di via Mascagni nel quartiere Calderara di Paderno Dugnano per la fiaccolata in memoria dei tre ragazzi di 17 anni morti all’alba di domenica nelle acque del canale Villoresi, in via Per Cesate a Senago

La musica “Gli Angeli” di Vasco Rossi al termine del corteo silenzioso

Una marcia silenzioso con fiaccole e lumini in mano ai partecipanti, di tutte le età, dagli amici dei tre ragazzi a persone anziani, a bambini, anche loro in silenzio, che dopo circa tre chilometri percorsi per le strade del paese ha raggiunto il parco di via Toti. Qui, dopo le parole della sindaca Anna Varisco “Abbiamo scelto di esserci in maniera sobria: dovremo continuare ad abbracciarci per lungo tempo”, applausi, preghiere e un gran silenzio. Occhi gonfi di lacrime, cuori pieni di ricordi i ragazzi hanno intonato la canzone “Gli Angeli” di Vasco Rossi

“Sarai sempre con noi, una compagna di squadra non si perde mai”

Un serpentone di oltre 2mila persone tra cui la squadra dell’oratorio di Palazzolo, la Jolly, in cui giocava Camilla. Hanno portato la maglia gialla con il numero 26 che indossava la ragazza. Poi al parco Toti un ricordo dedicato alla ragazza scomparsa “Camilla, ci hai insegnato a essere sorridenti anche quando non ci sono motivi: continueremo a esserlo anche in questo momento. Un’amica continuerà a essere in campo anche se cambia squadra, tu sarai sempre con noi. Ogni pallone salvato, ogni punto fatto avrà il tuo nome. Non è un addio perché una compagna di squadra non si perde mai”

“Siete andati via in un giorno d’estate, un estate crudele”

Tra i partecipanti al corteo anche le docenti della scuola di Calderara che conoscevano bene i ragazzi scomparsi “I palloni che andavano da ogni parte, i rimproveri di noi maestre. Purtroppo sono solo ricordi hanno detto le docenti. Siete andati via in un giorno d’estate, un estate crudele”

Eseguita l’autopsia sul corpo dei tre giovani

Sempre nella giornata di ieri, venerdì, prima della marcia silenziosa, a Milano, all’istituto di medicina legale è stata eseguita l’autopsia sul corpo dei tre 17enni. Esame autoptico che stabilirà con precisione le cause dei decessi e consentirà di avviare le pratiche per l’ultimo saluto.

Non ancora stabilità la data dei funerali, probabilmente ci sarà un unica funzione

Per quanto riguarda la data dei funerali, non è ancora stata stabilità. Probabilmente ci sarà un’unica funzione religiosa per i tre ragazzi che frequentavano gli stessi gruppi di amici, associazioni sportive e scuole. Le esequie potrebbero tenersi a metà della prossima settimana.