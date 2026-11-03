E' quanto successo nei giorni scorsi nel centro cittadino; in azione i Carabinieri

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Pensionato a spasso con un coltello da 31 centimetri: denunciato dai Carabinieri a Nerviano.

Pensionato a spasso con un coltello da 31 centimetri

Un pensionato a spasso nel centro cittadino con, in tasca dei pantaloni ma ben visibile, un coltello da 31 centimetri (solo la lama di centimetri ne misurava 15). E’ quanto successo nei giorni scorsi a Nerviano. L’uomo, 69 anni, è stato notato da alcuni passanti che hanno subito allertato il 112.

La denuncia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nerviano che hanno bloccato l’uomo: per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi da taglio.