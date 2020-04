Pensionati trovati morti in casa: non si esclude l’omicidio-suicidio

E’ successo a Carnago; secondo una prima ricostruzione il marito 63enne avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita.

Coniugi trovati morti in casa: non si esclude l’omicidio-suicidio

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione si tratterebbe di una tragedia in ambito familiare e si escluderebbe la responsabilità di terzi. L’ipotesi più accreditata è che il marito 63enne abbia prima ucciso la moglie 62enne e che si sia poi tolto la vita. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai figli, sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, i soccorritori del 112, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dei due coniugi, e la Scientifica per il sopralluogo di rito. Venerdì, 3 aprile 2020, invece nel quartiere San Martino di Rho, comune dell’hinterland milanese, un uomo di 38 anni ha ucciso la sua compagna 52enne e poi si è tolto la vita. Spara alla compagna e poi si uccide