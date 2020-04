38enne spara alla compagna di 52 anni e poi si uccide. E’ successo intorno alle 20 di ieri, giovedì 2 aprile.

Spara alla compagna e poi si uccide

Una relazione sentimentale fatta di tira e molla e di incomprensioni. Sarebbe questo il movente dell’omicidio suicidio avvenuto nella tarda serata di ieri in una palazzina a tre piani di via Ticino 30 nel quartiere Rhodense di San Martino. A perdere la vita un uomo di 38 anni che con una pistola detenuta illegalmente ha sparato alla compagna di 52 anni madre di due figli avuti da una precedente relazione, e poi si è sparato. L’uomo non ha lasciato lettere scritte per spiegare il suo gesto. I due corpi sono stati trovati dai carabinieri della Compagnia di Rho, dopo una telefonata fatta dalla madre al 112 preoccupata del fatto che il figlio non rispondeva al telefono. Le salme dei due sono state trasferite all’obitorio comunale di Milano in attesa dell’autopsia. Proseguono le indagini dei militari Rhodensi.

